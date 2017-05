Të rinjtë e LDK-së në listat zgjedhore

Me rastin e shënimit të 27 vjetorit të themelimit të degës së LDK-së, u mbajt një tubim ku mori pjesë edhe kryetari i kësaj partie njëherësh kryeministër në detyrë, Isa Mustafa, shkruan rtv21.tv

Në fjalën e tij, Mustafa tha se për kryeministër të ardhshëm do të kandidojnë dikë tjetër, në mënryë që t’i japin mundësinë të rinjve të kësaj partie të japin kontributin e tyre.

“Ne nuk kemi parulla si Fillim i ri e me vesa të vjetra, ne u japim mundësi të rinjve tanë, në komuna kishim udhëheqës të mrekullueshëm, kishim ministra të pa korruptuar dhe do të ulemi të bisedojmë me të tjerët se kënd do kandidojmë këtë radhë”, u shpreh Mustafa./21Media

