20 vjet në Japoni, rrëfen Micky Haxhiislami

Biznesmeni shqiptar, që jeton dhe punon në Japoni, Micky Haxhiislami, ishte i ftuar në emisionin Bon Bon në RTV21, ku foli për veprimtarinë e tij.

Haxhiislami ka treguar se ai qe 20 vjet jeton në Japoni së bashku me bashkëshorten e tij japoneze, me të cilën ishte njoftuar në Londër, shkruan rtv21.tv

“Prej asaj kohe fillova të shkojë në vizita më të shpeshta në Tokyo dhe u pata pasionua në përgjithësi. Por, në anën tjetër kanë qenë edhe arsye tjera pse ndoshta njerëzit më kanë njohur më tepër, ato kanë qenë edhe aktivitetet në përgjithësi që jam munduar me bo për Kosovën”, ka thënë Haxhiislami, duke shtuar se pas formimit të shoqatës japoneze-kosovare, president i së cilës është ai, u formua një grup i japonezëve që u zhytën në kulturën kosovare.

“Në përgjithësi me pasion e bëjë, çfarëdo që bëjë për Kosovën edhe duke e pas parasysh që Japonia me të vërtet si një terren i pastër ka njohuri të mëdha për shqiptarët, që është një rast shumë i mirë me i prezantuar informatat më të mira për vendin tonë”, shtoi Haxhiislami.

Sipas tij, përfaqësimi më i mirë i vendit karshi Japonisë, është t’u servojmë një njohuri për vendin tonë në mënyrën e tyre, pasi ata e kanë një mënyrë specifike të prezantimit.

“ Thjeshtë nuk kanë asnjë lidhje me kultura tjera. Ata janë botë në vete, unë shpesh them se Japonia është planet tjetër. Kushdo që vjen atje unë e këshillojë që mundohuni çfarëdo prezantimi që bëni, ta bëni në mënyrë specifike për japonezët”, u shpreh ai.

Haxhiislami tha se është shqetësuese fakti se shqiptarët nuk prezantojnë në mënyrë të duhur veten në Japoni.

“ Nuk jemi duke bërë mjaftueshëm edhe është për keqardhje që edhe ata që jemi duke e bërë, jemi duke e bërë në mënyrë gjysmake, e unë nuk besoj gjana gjysmake, ja e bënë ja se bënë fare. Mundësitë tani janë krijuar, kushtet janë më të mira, besoj që në të ardhmen do të bëhen ndërrime dhe do të bëhen prezantime shumë më të mira”, përfundoi Haxhiislami./21Media

