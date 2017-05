Majk është i suksesshëm edhe në basketboll

Majk është njëri ndër reperët më të njohur të skenës muzikore shqiptare.

Por, përveq sukseseve në muzikë, Majk është i suksesshëm edhe në basketboll, shkruan rtv21.tv

Në garën e mbajtur të basketit të rrugës apo “Strretball 2017”, Majk ka fituar.

“i was born to be a champ… #streetball2k17”, (Kam lindur për të fituar), ka shkruar ai në mbishkrimin e fotografisë që ka publikuar në Instagram./21Media

