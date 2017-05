Leonardi ia kishte vë një qëllim vetës!

Leonardi ia kishte vë një qëllim vetës!

Basketbollisti i klubit të Pejës, Leonard Mekaj ka treguar për rtv21.tv se si kishte nisur karriera e tij në basketboll, kush e kishte përkrahur më së shumti për ta bërë ëndrrën e tij realitet, sukseset më të mëdha të tij të ardhmen dhe shumë gjëra interesante.

Edhe pse është vetëm 22 vjeç deri tani Leonardi ka të fituara kupën e Ballkan Ligës, kupën e Kosovës dhe kampionatin e Supërligës së Kosovës 2 herë më ekipe të ndryshme.

Mekaj për rtv21.tv ka thënë se karrierën në basketboll e kishte nisur kur ishte 8 vjeçar në shkollën e basketbollit “12” e cila edhe tani ekziston dhe hapat e parë të këtij sporti ia kishte mësuar trajneri Esat Muharremi i cili është ende në kujtesën e Leonardit.

Kurse përkrahjen më të madh, Leonardi ka thënë se e kishte nga babai i cili e kishte përkrahur në çdo hap gjatë rrugëtimit të tij në basketboll.

I pyetur se nëse e mbanë mend ndeshjen e tij të parë profesioniste në basketboll, Leonardi më shumë nostalgji ka treguar se e mban mend, ”ndeshja ime e parë profesioniste ishte me klubin Eurosporti atëherë ku i kisha vetëm 15 vjet ,trajneri Ibrahim Karabeg më futi në lojë dhe shënova 4 pikë ishte ndjenjë shumë e mirë sepse atë kohë luaja me gjeneratat e reja por nganjëherë me ftonte ekipi i parë për ta mbushur rregullin e 12 lojtarëve”.

Leonardi ka një histori interesante në karrierën e tij në basketboll pasi që ai kishte filluar të luante për ekipin e qytetit te tij , Pejën mirëpo pas disa kohëve ai kishte shkuar në Prishtinë dhe kishte filluar të luaj për Prishtinën, mirëpo edhe pas kësaj ngjarje publiku i Pejës nuk ia kishte “kthyer shpinën”.

“Për ekipin e Pejës kam debutuar në moshën 20 vjeçare sepse 3 vjet kam kaluar të Sigal Prishtina sepse pas moshës 12 vjeçare unë dhe familja ime kaluam në Prishtinë. Kalova 3 sezone profesionale me Prishtinën pastaj u riktheva në Pejë ku publiku me kishte pritur ne mënyrën me te mirë te mundshme”, ak thënë ai.

Leonardi po ashtu ka treguar se mirë ndihet kur luan në Super ligë se sa në Ballkan Ligë sepse sipas tij , Ballkan Liga nuk është në nivel të mirë, shkruan rtv21.tv

“Mundë te them në Super ligë sepse kam pasur minutazh shumë me të madhe dhe aty jam në top 5 asistuesit më të mirë”.

Kurse i pyetur se si është atmosfera në ekipin e Pejës dhe cilat janë synimet e ekipit për vitin tjetër pasi që ky vit ishte për tu harruar për Pejës Leonardi është përgjigjur,” tani ne kemi përfunduar sezonin, fatkeqësisht nuk patëm mundësi të shkonim në finale të Ballkan ligës pasi që shumë lojtarë na u larguan mbetëm me fond të vogël të lojtarëve që luanim standard dhe gjysma tjetër ishin juniorë. Atmosfera prej fillimit ishte e mirë brenda në ekip, unë personalisht kam qenë shumë profesional me të gjithë aty dhe me disa prej tyre kam krijuar shoqëri shumë të mirë që do të zgjasë edhe jashtë fushës së basketbollit, synimet për Pejën nuk mundë ta dimë tani kryesia është ajo e cila harton planin buxhetor dhe krijon stafin dhe ekipen për sezonin e ardhshëm.

Leonardi për ka treguar edhe sukseset më të mëdha në karrierë si individuale ashtu edhe ekipore, shkruan rtv21.tv

“Suksesi me i madh në karrierën time si basketbollistë mund të them që është kur me kombëtaren U20 arrita të jem asistuesi i 2 më i mirë i kampionatit Evropian, po ashtu në 2012-2013 mund ta ceki u shpalla lotari më i mirë i ri në Kosovë ku ishte viti im i parë ne Super ligë me Prishtinën. Si dhe sukseset ekipore: Kupa e Ballkan ligës, Kupa Kosovës me Prishtinën dhe Kampionatin e Super ligës së Kosovës 2 herë”.

Rreth se ardhmes nëse do të luaj ende për Pejën ose do të qëndroj në Kosovës, Leonardi ka thënë se të ardhëm do ia lë fatit dhe kohës se ku do të shkoj pasi që tani është i fokusuar në Kombëtaren e Kosovës me të cilën do fillojë përgatitjet në korrik.

Kurse në fund Leonardi pati një mesazh për të rinjtë të cilët janë të pasionuar pas basketbollit.

“Mesazhi për te rinjtë është shumë i shkurtër. Vetëm puna dhe ushtrimet e mëdha iu dërgojnë aty ku ti i ke ëndrrat!” tha ai ./21Media

http://rtv21.tv/31145-2/