Rama tha se PD nuk ka bërë asgjë për Shkodrën, qytet që e voton prej 27 vitesh

Kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i PS-ës, Edi Rama gjatë një takimi që ka mbajtur sot në Shkodër me të rinj që votojnë për herë të parë, duke folur për bojkotin e zgjedhjeve nga PD, tha se frika e opozitës është çlirimi i drejtësisë nga personat e korruptuar.

“PD ka vendosur të arratiset nga fusha e betejës. Ka vendosur të braktisë zgjedhjet dhe t’i lërë pa votuar ata që e votojnë. E ka bërë për një arsye, që tani e kanë marrë vesh edhe gjithë shabat e liqenit të Shkodrës, e ka bërë sepse ka frikë nga drejtësia. E ka bërë sepse nuk do të ndahet nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar që i kanë marrë shpirtin shqiptarëve. Nëse Lulzimi e rregullon me një raport mjekësor me gjykatën, nuk ka shqiptar që e rregullon pa para në dorë. Nëse Saliu e rregullon me një telefon, nuk ka familje shqiptarësh të thjeshtë që mund të marri në gjykatë të drejtën që i takon”, tha Rama.

Ai deklaroi se PD nuk ka bërë asgjë për Shkodrën, qytet që e voton prej 27 vitesh. Ai tha se ka ardhur koha që PD të ndëshkohet me votë.

“Të gjithë shqiptarëve që shohin flamujt e partive dua t’u them një gjë, partitë janë për të shërbyer, nuk janë skuadra që edhe në kategorinë e 7-të do i gjëmosh nga prapa. Nëse një parti nuk shërben meriton të ndëshkohet. Unë mendoj se ka ardhur koha që këtu në Shkodër PD të marrë ndëshkimin e merituar për harresën me shumë se çerekshekullore këtu në Shkodër. Prej 27 vitesh PD qeveris Shkodrën, dhe prej 27 vitesh merr besimin e shkodranëve si një besim i dhënë gratis. E merr besimin duke vazhduar të luftojë me fantazmën e komunizmit. Ne kemi dashur të bëjmë shumë për tepër për Shkodrën, nuk kemi bërë dot. Shumë shpejt, atë transformim që po i bëjmë vijës bregdetare të Vlorës, Himarës, do ia bëjmë vijës së liqenit të Shkodrës. Do ta kthejmë liqenin e Shkodrës në një zonë, ku të gjithë, familjarët, vizitorë apo turistë, ta shijojnë gjithë mrekullinë e asaj zone. Shumë shpejt do fillojmë ndërtimin e rrugës Shkodër-Velipojë”, tha Rama.

