11 vjet me 'Djajtë e Kuq'

11 vjet me ‘Djajtë e Kuq’

Mesfushori anglez, Michael Carrick me shumë mundësi do të qëndrojë te Manchester Unitedi edhe për një sezon.

Sipas The Sun, Carrick nuk do të jetë vetëm lojtar i skuadrës së parë, ai do të jetë pjesë formale e stafit teknik të skuadrës U23.

35-vjeçari ka qenë pjesë e ‘Djajve të Kuq’ që nga viti 2006. Me qetësinë e tij dhe pasimet e bukura që ndihmojnë në lidhjen e lojës ai i pëlqen Jose Mourinhos./21Media

http://rtv21.tv/31773-2/