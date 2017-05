Në ndeshjen e parë finale të Kampionatit të Kosovës në hendboll u përballën Trepça dhe Besa Famiglia

Në ndeshjen e parë finale të Kampionatit të Kosovës në hendboll u përballën Trepça dhe Besa Famiglia

Radiotelevizioni 21, prej orës 19.00 ka transmetuar drejtpërdrejtë takimin që u zhvillua në Mitrovicë ndërmjet Trepçës dhe kampionit e liderit aktual Besa Famiglia, shkruan rtv21.tv.

Kjo ishte ndeshja e parë finale e kampionatit të Kosovës në hendboll, në konkurrencën e meshkujve, ku fitues i takimit doli Besa Famiglia, e cila mundi Trepçën me rezultat 30 me 24.

Fituesi i Kupës së Kampionatit të Kosovës në hendboll do të dihet pas ndeshjes e cila zhvillohet në ditën e shtunë në ora 19:00 në Pejë. Ndeshjen do ta mund ta ndiqni vetëm në kanalin RTV 21 Plus./21Media

http://rtv21.tv/33034-2/