Muzika e dhomës ose Kamerale është lloj i veçantë i ekzekutimit të muzikës dhei veçantë edhe për dëgjuesit. Kjo kryesisht i dedikohet numrit të caktuar të dëgjuesve, me shije të hollë për muzikën. Sonte në sallën e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, mbahet një koncert i tillë i cili i kushtohet akademikut Vasil Tole.

Vasil Tole është i njohur për punën e tij prej muzikologu së pari për përgatitjen e Iso Polifonisë shqiptare por edhe për punë të tjera me rëndësi të veçantë për muzikën tonë.

Në kuadër të emisonin”BonBon” ishte i ftuar profesori akademik Zeqirja Ballata, i cili është njohës i mirë i punës së z. Vasil.

Ai tha se sonte do të dëgjojmë 15 vepra gjinisë solistike njëkohësisht edhe kamerale dhe sipas tij është një përzgjedhje veprash që është ekzekutuar në vende të ndryshme përvecse në atdhe.

“Kemi kënaqesinë, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës së bashku me se bashku me me akademinë simotër të Shqiperisë të realizojmë këmbimin që e kemi filluar në këtë lëmi poasqërisht për prezantimin e anëtarëe respektivisht kompozitor andej dhe këndej” shtoi Ballata.

Në anën tjetët akademiku Vasil Tole tha se çështja e krijimit të veprave është pjesë e një procesi i cili nuk ka as fillim as fund.

“Çështja e krijimit të vepravë është pjesë e një procesi i cili nuk ka as fillim as fund edhe personalisht kam konstatuar që orientimin kryesor drejt thelbit të veprave të mia ka qenë i lidhur me veten time dmth me realitetin fizim dhe mttafizik te qenies time” tha Tole.

Sipas Tole, veprat gjithmonë kanë një zanafillë të fortë personale dhe pastaj mund të kalojnë në interpretime tjera./21Media

