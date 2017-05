Me koncertin e Korit të Filharmonisë do të fillojë edicioni i 16-të i Festivalit ReMusica

Të marten do të fillojë edicioni i 16-të i Festivalit ReMusica, i cili do të nisë me koncertin e Korit të Filharmonisë në Kishën Katolike, ku sivjet vend të veçantë do të zë koncerti “Jehonë Barokiene” i shtatë artistëve të rinjë.

Siç bëhet e ditur në komunikatë edicioni i sivjetmë i festivalit ReMusica-s do të ketë një numër të madh të premierave të kompozitorëve kosovar (ndër ta, kompozitorët e rinjë, Kushtrim Gashi, Ardian Halimi, Memli Kelmendi etj). Në ReMusica këtë vit, përpos netëve te rregullta koncertale, me një program mjaft të ngjeshur, pjesë e pandashme do të jenë masterklaset e shumta dhe ligjëratat.

”Gjithsesi, prestigjin e edicionit të sivjemtë e ruajnë dy solistët e shkëlqyeshëm: kornisti çek Premysl Vojta i cili është fitues i shumë çmimeve të ndryshme ndërkombëtare, ndër to çmimi i Parë në garën Ndërkombëtare ARD (gara ndërkombëtare e muzikës klasike me e rëndësishme në Gjermani). Vojta përpos recitalit të tij, do ta mbyllë këtë Edicion të ReMusica-s në koncertin bashkëpunim me Orkestrën Simfonike të Filharmonisë së Kosovës”, bëhet e ditur në komunikatën e këtij festivali.

Violinist Kristi Gjezi, fitues i shumë çmimeve ndërkombëtare dhe violinist i parë i Orkestrës Filharmonike të Monte Karlos, do të vie në bashkëpunim me Korin e Filharmonisë së Kosovës me dirigjent Rafet Rudin. Kori i FIlharmonisë sivjet paraqitet me program a capella, ku dominojnë veprat moderne të kompozitorëve të rinj kosovarë, deri te vepra e kompozitorit Rudi në bashkëpunim me violinistin Gjezi.

Risi e Festivalit ReMusica këtë vit është bashkëpunimi me teatrin muzikor “Via Berlin” të cilët dëshmojnë se teksti, muzika, aktori dhe muzicienti, mund të jenë mjete thelbësisht të barabarta në një realizim skenik. Shfaqja muzikore “Breaking the Silence” do të vijë për publikun kosovarë në një formë ende të padëgjuar dhe paparë tek ne, nën e interpretimin e kuartetit shumë të çmuar të saksofonëve nga Amsterdami “Berlage Saxophone Quartett”, fitues te çmimeve të para në Selmer Saxophonquartett Wettbewerb, Chamber Music Competition të Storioni Festival, apo çmimi prestigjoz Kersjes Prijs në Concertgebouw në Amsterdam.

”Në këtë Koncertet e përvitshme të ReMusica-s, si nata dedikuar muzikës akusmatike dhe programit të fëmijëve ReMusica Junior (Bota e tingujve) nuk do të mungojnë. Ne ne kuader te ReMusicas, Tribunes Muzikologjike do te kete debat mbi “Kritikën muzikore sot”, me të ftuarit e mediumeve shqiptare Kosovë- Shqipëri”, bëhet e ditur më tutje në komunikatë./21Media

