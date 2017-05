Hajrulla Çeku u zgjodh kryesues i Kuvendit të Anëtarëve

Hajrulla Çeku u zgjodh kryesues i Kuvendit të Anëtarëve

Kuvendi Zgjedhor i Shoqërisë Kulturore Artistike “Agimi”, u mbajt në Prizren me ç ‘rast u miratua statuti i ri i organizatës dhe dokumenti strategjik për vitet 2017-2020, si dhe u zgjodh përbërja e re e kryesisë.

Sipas statutit të ri, anëtarësia zgjedh pesë nga shtatë anëtarë sa ka gjithsej Kryesia, ndërsa dy vendet tjera do të plotësohen nga seksionet artistike me propozimin e drejtorit artistik.

Nga dhjetë të nominuar për anëtarë të Kryesisë, pesë me më së shumti vota ishin Besim Berisha, Agnesa Çipa Laçi, Arben Mashkulli, Arbëresha Berisha dhe Flaka Xërxa.

U votua edhe për Kryesuesin e ri të Kuvendit të Anëtarëve dhe Përfaqësuesin e Autorizuar të organizatës. Në mënyrë unanime, kryesues i Kuvendit të Anëtarëve u zgjodh Hajrulla Çeku, ndërsa përfaqësues i autorizuar Arben Mashkulli.

Kryesia e re e ShKA “Agimi” do të mbajë takimin inaugurues ku do të zgjidhen kryetari i Kryesisë dhe drejtori artistik, si dhe do të propozohen emrat për udhëheqësit e seksioneve artistike./21Media

http://rtv21.tv/34940-2/