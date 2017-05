Fillimet e karrierës muzikore së Dionës

Kohët e fundit tregut muzikor shqiptar i janë bashkuar artistë të shumtë, të cilët fal kualitetit vokal po arrijnë të depërtojnë lehtë tek publiku, shkruan rtv21.tv

Një vajzë e re kosovare e cila jeton në Londër të Anglisë, Diona Fona, njihet për ‘covers’ të hiteve botërore, ku ajo vuri në pah talentin e saj. Së fundmi Diona ka publikuar projektin e saj të parë muzikor, këngën dhe videoklipin “Havera”.

Për të folur për fillimet e karrierës së saj, Diona ishte e ftuar në emisionin “1 Kafe prej Shpisë” të RTV21.

Ajo ka treguar se nuk e kishte pasur të lehtë të përgatitej për këtë projekt, pasi siç thotë ajo donte që të paraqitej në mënyrën më të mirë para publikut, që ata të shihnin talentin e saj.

“Jemi munduar që këngën e parë me pas që me u ndje mbasi edhe vera. Stilin e kom mendu shumë qysh po du me u prezantu edhe kom dashtë me kallxu një kombinim të stilit sportski me zojski”, tha Diona.

Tekstin e këngës “Havera” e ka shkruar vet Diona në bashkëpunim me hip hop yllin, Gjiko. Muzikën Redbox ndërsa realizimin e videoklipit e ka punuar Valon Aziri.

“ E kanë njoftë çka po du, çfarë teksti po kom qejf me bo diçka ma funny, normal se me Gjikon ama edhe jom bo pak nervoz me të kallxu drejtë kështu se është pak trema a din fillimi, hera e parë që me incizon një këngë edhe më kapi stresi a jom tu e bo mirë, qysh me bo dhe tu u tutë”, shtoi Diona.

Ajo ka treguar se videoklipi është realizuar në Prishtinë./21Media

