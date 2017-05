Aubameyang ende nuk ka vendosur se ku do të luajë sezonin tjetër

Sulmuesi nga Gaboni, Pierre Emerick-Aubameyang është një prej më të kërkuarve në tregun e futbollistëve, por vetë ai ende nuk ka marrë një vendim definitiv për të ardhmen e tij.

Pasi pranoi çmimin si golashënuesi më i mirë i vitit në Bundesligë, Aubameyang ka thënë se brenda një javë do të përcaktohet nëse ai do të largohet apo do të qëndrojë edhe më tutje te Borussia Dortmund.

“Të shohim se çka do të ndodhë. Më duhet të marr një vendim javën tjetër”, ka thënë ai për Sky.

“Asgjë nuk është vendosur ende, së pari kemi për të luajtur finalen e kupës, më pas do të ulemi të bisedojmë për të gjetur një zgjidhje”, ka deklaruar Aubameyang.

