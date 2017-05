KEDS njofton për disa ndërprerje të energjisë elektrike në disa vende të Kosovës me daten 24 maj (e merkurë).

Në Fushe Kosova prej orës 09:00 deri në orën 12:00 pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Apollonisë.

Në Prishtina prej orës 12:00 deri në orën 14:00 pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjeja e Spitalit 4/1, Lagjeja e Spitalit 4/2, NNP Guri, Shkolla, Burimi Comerce 2, Standard, VG Construction, Brajam Hoxha, Chelsea Point . Ndersa prej orës 10:00 deri në orën 11:30 pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Velania, Rezervoari, rr.Norbert Jokl

Arsyeja e ndërprerjes sipas KEDS është ndërrim i transformatorit.

Në Drenas prej orës 10:00 deri në orën 15:30 pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve,Rexhep Cërrvadiku.

Në Pejë prej orës 10:00 deri në ora 13:00 pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni, Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave TM.

Në Deçan prej orës 10:00 deri në ora 13:00 pa energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava,Irzniqi,Ledinat, Prokolluku Ndersa prej orës 11:00 deri në ora 12:00 pa energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lëbushë, Strellc i epër, Strellc i ultë. Më 24.05.2017 në Deçani prej orës 13:00 deri në ora 14:00 pa energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq, Gjocaj .

Në Istog prej orës 12:00 deri në ora 13:00 pa energji elektrike do të mbesin: Istogu i Poshtëm,Muzhevin Arifaj,Muzhevin Blakaj,Muzhevin Gateri, Muzhevin 1, Ukaj,Dragolevci I ulte, Luga Kulla,Dragolevc Gateri, Shpatoll,Muzhevin Balaj Kabashte Tomoc,Sylaj Balaj LLuga,Istogu ETC,Muzhevin Jahaj Dragolevc e Reja.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Burgu i Dubraves, “Graniti” Ismet Loshaj.

Më 24 05.2017 në Rahovec prej orës 14:00 deri në ora 15:00 pa energji elektrike do të mbesin: 19 konsumatorë komercial – Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.487 UÇK-së, Rr.488 Mizair Isma, Rr.489 Avdullah Bugari, Rr.491 Vëllezrit Frashëri, Rr.493 Hasan Prishtina, Rr.539 Haxhi Zeka, Rr.547 Tafil Zyberi, Rr.551 Edit Durham, fshati Zatriq.

Arsyeja e ndërprerjes : Ndërrim i izolatorëve.

Më 24 05.2017 në Gjakovë prej orës 10:00 deri në ora 15:00 pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujz. Ndersa prej orës 11:00 deri në ora 14:00. pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, Zatriç. Ndersa prej orës 11:00 deri në ora 12:00 pa energji elektrike do të mbesin: Inkubatori. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Ali Pashë Tepelena, Rr.Armand Pier Pailand, Rr.Fan Stilian Noli, Rr.Ferhat Binishi, Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mbretresha Teuta, Rr.Musa Zajmi, Rr.Naum Veqilhargji, Rr.Nënë Tereza, Rr.Selman Riza.

Në Ferizaj prej orës 10:00 deri në ora 12:00 pa energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë,Semaj,Prushaj,Sllatina dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontim i TS Kullës.

Më 24.05.2017 në Shtime prej orës 10:00 deri në ora 15:30 pa energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica,Duga dhe Karaçica .

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trases.

Në Dardanë prej orës 08:00 deri në orën 10:00 pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS.231 Muharremi Petroll,TS.232 Biraria(Topanicë),TS.233 Seperacioni,Ts.234 Ujësjellsi(Topanicë),TS.235 Lindi Petroll,TS.236 Fabrika e Bllokave,TS.238 Dogana,TS.242 Topanicë(Përparimi),TS.241 Borovcët,TS.243 Landi.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërprerja e konsumatorit NeëCo” Kaaqeva L.L.C”NY.

Ndersa në Vushtri prej orës 13:00 deri në ora 16:00 pa energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV./21Media

