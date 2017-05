Ky trajner mund të vijë shumë shpejt në krye të Interit

Tymi nuk është ende i bardhë, por mjaft gjëra tregojnë se marrëveshja pret vetëm zyrtarizimin.

Luciano Spalletti ka tejkaluar Antonio Conten dhe është i gatshëm për t’u ulur në stolin e Interit. Trajneri italian i Chelsea është i paarritshëm, ndaj drejtuesit zikaltër duket se janë dorëzuar, duke u investuar në një pistë tjetër italiane, që ka emrin e teknikut aktual të Romës.

Dje, samiti mes Sabatini dhe Zhang (ky i fundit i ardhur nga Kina) ka dhënë frytet e veta. Profili i Spallettit bind plotësisht, ndaj vullneti i palëve është për ta mbyllur sa më shpejt të jetë e mundur çështjen e trajnerit.

Për këtë arsye, sipas “La Gazzetta dello Sport”, Spalletti do të mund të vijë sa më shpejt në krye të Interit, ndoshta që të hënën e ardhshme, menjëherë pas përfundimit të sezonit.

Lamtumira e tij nga Roma ende nuk është komunikuar në mënyrë zyrtare, por Spalletti ka lënë të kuptohet në mënyrë të tërthortë se e ardhmja e tij nuk do të jetë në kryeqytet. Ai pret një kontratë trevjeçare me Interin, me 4 milionë euro në sezon, plus bonuse të tjera në rast suksesi. Pak a shumë flitet për të njëjtat shifra, që janë ofruar për Conten. Dallimin i vetëm është se ish-trajneri i Juventusit ka një kontratë me Chelsea deri në vitin 2019.

Spalletti, megjithatë, së shpejti do të jetë i lirë nga detyrimet kontraktuale me Romën dhe mund të fillojë një rrugë të re me Interin.

