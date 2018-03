''Në fokus kishte dy bukuri, bukurinë e Sarandës dhe bukurinë e Sarandave të Kosovës''

Muzeu i Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e Shqipërisë në Kosovë sot prezantuan ekspozitën e 40 Sarandave.

Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi ka thënë se kjo iniciativë ka ndodhur në dhjetëvjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe fokusi kryesor ka qenë promovimi i bukurive të bashkisë së Sarandës dhe 40 Sarandave nga Kosova.

“Ka qenë një nga aktivitetet më të bukura, sepse në fokus kishte dy bukuri, bukurinë e Sarandës dhe bukurinë e Sarandave të Kosovës. Prandaj, unë me shumë emocione ju takova sot dhe besoj se do të takohemi përsëri, por ky nuk do të jetë udhëtimi i jonë i fundit edhe udhëtimi i juaj i fundit, do të ketë udhëtime të tjera”, ka thënë Minxhozi.

Deputetja Saranda Bugujevci, e cila ishte pjesë e 40 Sarandave vlerësoi se ka qenë një ide interesante për këtë nismë.

“Ka qenë një ndjenjë e veçantë, një përvojë e veçantë. Për mua sinqerisht ka qenë nderë t’i takoj të gjitha Sarandat, që përveç bukurisë vijnë edhe nga profesione të ndryshme. Janë gra dhe vajza, ta cilat janë duke kontribuar për vendin tonë, kështu që për mu ka qenë nder i madh”, ka thënë Bugujevci.

Edhe Sarandat tjera që morën pjesë në këtë ekspozitë treguan përvojën interesante për vizitën që kishin në Sarandë të Shqipërisë, të cilat përshkruan me foto bukuritë e bashkisë së Sarandës.