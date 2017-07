Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Skenderaj përfiton donacion në vlerë 400 mijë dollarë

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Skenderaj ka përfituar donacion në vlerë 400 mijë dollarë paisje mjekësore dhe materiale shpenzuese të cilat janë siguruar nga Globus Relief përmes Islamic Relief Kosova.

Paisjet mjekësore dhe materialet tjera shpenzuese janë produkte amerikane. Me rastin e pranimit të këtij donacioni drejtori për Shëndetësi në Skenderaj Ever Gashi ka thënë së këto paisje dhe material janë shumë të nevojshme për QKMF-në në Skenderaj dhe ato do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në këtë institucion. Ai në emër të Komunës së Skenderajt e ka falenderuar Globus Relief dhe Islamic Relief Kosova për ndihmën e ofruar./21Media