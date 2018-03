Do të mbahet ceremoni për shënimin e këtij përvjetori

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, sot shënon 48 vjetorin e themelimit. Lidhur me këtë sot në ora 11:00 në Amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare do të mbahet ceremonia për shënimin e këtij përvjetori. I pranishëm do të jetë edhe Presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Ndryshe, Universiteti i Prishtinës u themelua me Ligjin mbi themelimin e Universitetit të Prishtinës, i cili u miratua më 18 nëntor 1969./21Media