KQZ: personat e dyshuar për vepra penale nuk përfshihen në administratën zgjedhore

Personat që kundërligjshëm cenojnë ose ndikojnë tek të tjerët gjatë votimit në zgjedhjet e 11 qershorit, do të ballafaqohen me drejtësinë dhe mund të sanksionohen deri me 5 vjet burgim. Kështu u tha në konferencën e përbashkët të drejtuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë, Policisë, Këshillit Gjyqësor dhe PZAP, lidhur me përgatitjet e zgjedhjeve në Kosovë.

