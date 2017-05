Sot pastrohet Kosova

Sot mbahet aksioni për pastrimin e tërë Kosovës, në të cilin do të marrin pjesë mbi 50 mijë vullnetarë të organizatës “Let’s Do It Kosova”.

Mbi 200 deponi ilegale të mbeturinave do të pastrohen në aksionin e sotëm, në kuadër të Fushatës “Ta pastrojmë Kosovën” për këtë vit, i cili do të fillojë nga ora 10:00, në të gjitha komunat e Kosovës./21Media

http://rtv21.tv/50-mije-vullnetare-per-pastrimin-e-kosoves/