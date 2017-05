Vrasja ndodhi më 23 korrik të 2015

Vrasja ndodhi më 23 korrik të 2015

Gjykata Themelore e Kumanovës dënoi me 7 vjet burg Shaban Limanin për vrasjen e Xhemail Rexhepit, të njohur si komandant Shqiponja. Ndërsa i akuzuari i dytë, Amir Latifi u dënua me 3 muaj heqje lirie për plagosjen e dy personave në përleshjen me armë të ndodhur dy vjet më parë në Kumanovë. Pas këtij vendimi të gjykatës reaguan familjarët duke theksuar se gjykata për së dyti herë e vrau komandant Shqiponjën, shkruan tv21.tv

“Jemi të zhgënjyer nga ky vendim, por që e kemi pritur, pasi që Prokurori ka qenë ish-pjesëtar i BDI-së. Kërkojmë nga Gjykata e Apelit që të vendos drejt, sepse vendimi i sotëm gjyqësor është politizuar”, theksoi familjari Lulzim Aliti.

Vrasja e Komandant Shqiponjës ndodhi më 23 korrik të 2015, pas një zënke për drejtimin e degës së BDI-së në Kumanovë./21Media

http://rtv21.tv/7-vjet-burg-per-vrasesin-e-shqiponjes/