Milani ka mposht sot me rezultat 4-0 Bayern Munich

Vincenzo Montella, trajner i AC Milanit, është shprehur shumë i kënaqur me fitoren dhe performancën e skuadrës së tij në fitoren kundër Bayern Munich (4-0).

Tekniku italian thotë se ka mbetur i kënaqur me atë që treguan djmetë e tij në duel me “Bavarezët”, por ai beson se tek Milani duhet bërë edhe shumë punë, raporton KosovaPress.“Unë jam shumë i kënaqur me lojën që kemi bërë, por unë mendoj se ne ende kemi shumë punë për të bërë.

Unë jam i bindur së ne mund të bëjmë lojë të mirë edhe kundër Craiova”, tha Montella. “Në këtë fazë te përgatitjeve është vështirë për ta përgatitur skuadrën për këto ndeshjet, por mund të ndodhë që ekipi të tregoj më të mirën. Ajo që unë pash ishte dëshira për të aplikuar atë që kemi bërë deri tash. Unë mendoj se ekipi luajti mirë”, ka theksuar tekniku italian.