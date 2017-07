Hakan Calhanoglu ka debutuar në mënyrën më të mirë tek AC Milan

Hakan Calhanoglu ka debutuar në mënyrën më të mirë tek AC Milan

Mesfushori turk ka shënuar një gol në fitoren e thellë te “Rossonerëve” kundër Bayern Munich (4-0), ndeshje kjo e zhvilluar sot në kuadër të një turneu që po zhvillohet në Kinë.

Calhanoglu pas ndeshjes tha se është shumë i lumtur me golin e realizuar dhe paraqitjen e skuadrës së tij në përballje me “Bavarezët”. “Është fitore e madhe. Unë jam shumë i lumtur. Ne kemi luajtur shumë mirë, si në pjesën e parë, e poashtu edhe në pjesën e dytë dhe ne jemi të lumtur më atë që treguam”, ka thënë Calhanoglu.“Ne kemi nevojë për kohë për t’u rritur, por ne duhet të bëjmë këtë gjë sa më shpejt. Ne do të shohim se do të paraqitemi kundër ekipit Craiova”, theksoi ai.