Hoti ka folur për krijimin e Qeverisë së re së Kosovës

I nominuari për kryeministër nga LAA, Avdullah Hoti ka thënë se PDK nuk mund të bëjë shumicën parlamentare për të krijuar Qeverinë mirëpo se krijimin e Qeverisë mund ta bëjë koalicioni LAA.

“Qendrimi i Koalicionit te LDK-se eshte i qarte. Zgjedhjet e fundit kane prodhuar nje rezultat, ku PDK nuk mund te beje shumicen parlamentare. Vetem koaliconi i LDK-se mund te formoje nje shumice te tille. Ne do te angazhohemi qe te formoje shumicen e nevojshme per te udhehequr me vendin, nje shumice qe siguron Qeveri proevropiane, me fokus te qarte ne sundimin e rendit dhe ligjit, nje qeverisje me duar te pastra”, thuhet në postimin e Hotit.

Po ashtu Hoti ka thënë se Qeveria e re nuk mund te udhëhiqet nga njerëz që kanë kapur institucionet

“Eshte vetem LDK qe mund t’i ofroje vendit nje qeveri te tille, duke u nisur nga pervoja institucionale qe ka. Qeveria e re nuk mund te udhehiqet nga njerez qe kane kapur institucionet, dhe as nga njerez qe kane sulmuar institucionet”, thuhet në postim./21Media