”Unë kam dëshirë që ai të mbetet me ne”

Mbrojtësi spanjoll tregon se nuk dihet nëse Neymar do të qëndrojë apo do të largohet nga Barça. Neymar mund t’i thotë lamtumirë Barcelonës dhe t’i bashkohet Paris Saint-Germain për shumën rekorde prej 222 milionë eurove.

Vetëm ditë më parë, mbrojtësi i katalunasve, Gerard Pique ka postuar një fotografi së bashku me brazilianin, ku ka shkruar se ai do të qëndrojë.

Mirëpo, tani Pique ka ndryshuar fjalët dhe thotë se ajo fotografi ka qenë vetëm një shaka dhe se gjithçka do të varet nga dëshira e Neymarit për të vendosur të ardhmen.

“Ai ishte vetëm një mendim personal i imi”, ka thënë Pique në lidhje me foton e postuar në rrjetet sociale. ”Neymar do të jap fjalën e fundit nëse do të qëndrojë apo jo. Unë kam dëshirë që ai të mbetet me ne, prandaj edhe e kam postuar atë fotografi”, ka thënë spanjolli./21Media