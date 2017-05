Logoja e kompanisë “Audi” me katër rrathë ka një mesazh për prodhuesin e saj

Kompania “Audi” me prodhimet e saj mjaftë luksoze dhe të përshtatshme, patën një problem me logon e tyre. Kjo kompani u akuzuan se kjo logo është kopjuar nga ajo e “Lojrave Olimpke” që ka pesë rrathë, këtë rast Komiteti Olimpik Botëror e dërgoi në gjykatë, por këtë betejë e humben, shkruan rtv21.tv.

Logoja me katër unaza (rrathë) ka të bëjë me krijuesit e vjetër të makinave në Gjermani. Prodhuesit e makinave Audi, DKW, Wanderer dhe Horch ishin të pavarura ndërsa, në vitin 1932 u bashkuan dhe krijuan logon e tyre katër-rrathësh, duke e simbolizuar secilen kompani me nga një rreth.

Logoja “Audi” është modifikuar në vitin 2009, për ta festuar ditëlindjen e 100- të të saj./21Media

