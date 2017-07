Tërfili zakonisht i ka vetëm tre fletë, ndërsa tërfili me katër fletë mund të gjendet 1 në 10 mijë

Le të kthehemi në universin e simboleve në bizhuteri. Sot le të kemi një vështrim për të famshmën tërfili me katër fletë. Kjo bimë njihet si bimë që sjellë fat dhe është e popullarizuar po thuaj se të të gjitha kulturat.

Ndoshta edhe keni kaluar një kohë të gjatë në kërkim të një fije tërfili me katër fletë duke shpresuar se do ta gjeni këtë simbol të “Fatit të mirë” dhe të besoni se ai bari do të kujdeset për ju, shkruan rtv21.tv.

Për këtë lloj gjetheje ekzistojnë disa teori pse sjell fat?

Tërfili me katër fletë konsiderohet që sjell fat pasi që besohet se këtë gjeth e ka sjellur Eva nga kopshti i Edenit.

Ndërsa teoria tjetër është se tërfili me katër fletë përmban një helm i cili ishte si antibiotik për kafshimin e gjarpërit.

Disa të tjerë mendojnë se kjo gjethe e rrallë është si një lloj hajmalie e cila largon demonët, frymën e keqe.

Madje për disa njerëz tërfili me katër fletë është simbol i fuqisë. Kështu nëse e ka gjetur ndokush një tërfil me katër gjethe është konsideruar si shef i atij fisi.

Ndërkaq, sipas traditës krishtere fleta e parë e tërfilit është për shpresë, e dyta është për besim, e treta është për bamirësi dhe e katërt është për fat.

Këtë lloj gjetheje mund ta vëreni shpesh në bizhuteri të ndryshme madje edhe tek marka e makinave italiane “AlfaRomeo”/21Media