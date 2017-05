Është interesante se sa shumë gjëra lidhen me numrin shtatë

Është interesante se sa shumë gjëra lidhen me numrin shtatë

Nëse rastësisht iu ndal dikush dhe iu pyet cilin numër do ta zgjedheni ndërmjet 1 dhe 10, sigurisht do ta zgjedhni numrin shtatë. Kjo përzgjedhje vije me arsyetimin se numri shtatë është numri më i preferuari në botë.

Por, a e dini pse pikërisht ky numër konsiderohet me fat dhe jo ndonjë tjetër, cila është arsyeja?

Si çdo gjë tjetër edhe simbolika e numrit shtatë ka një histori të veçantë.

Njerëzit numrin 7 e konsiderojnë si numër i fatit duke e lidhur me atë se java ka shtatë ditë, ekzistojnë shtatë ngjyra të ylberit, janë shtatë nota muzikore, shtatë dete, shtatë kontinente, në natyrë ekzistojnë shtatë mrekullitë e botës, Shekspiri ka përshkruar shtatë moshat e njeriut, madje edhe kodi i James Bondit ishte 007, shkruan rtv21.tv.

Gjithashtu, kemi arsye fetare për të menduarit se numri 7 është i veçantë. Thuhet se ekzistojnë shtatë mëkate vdekjeprurëse, madje flitet edhe për qiellin e shtatë “A nuk e keni parë se si Allahu krijoi shtatë palë qiej (Nuh,15). Në literaturën Islame gjithashtu mund të gjeni se edhe xhehnemi/ferri ka shtatë dyer, ëndërra me shtatë kallinj, shtatë lopë të majme shtatë të dobëta (Jusuf, 43) etj.

Ndërsa, në kulturën tradicionale kineze, numri shtatë paraqet kombinimin e fjalëve “ngrihem” dhe “jetë” dhe pesë elementet si metali, druri, uji, zjarri dhe toka. Ky kombinim është konsideruar si “harmoni” në ideologjinë e Konfucianizmi.

Në fenë budiste 7 është numri i ngritjes dhe thuhet se Buda ka bërë shtatë hapa pas lindjes.

E për fund duke mos harruar se edhe “Borbardha” iku nga shtëpia për të jetuar me shtatë xhuxhat./21Media

http://rtv21.tv/a-e-dini-pse-numri-7-eshte-me-fat/