Mund ta keni paramenduar që aty bën pjesë edhe e famshmja ''Kinder''

Mund ta keni paramenduar që aty bën pjesë edhe e famshmja ”Kinder”

Ne të gjithë supozojmë se jemi mjaft mirë të arsimuar për ligjet e vendeve tona.

Sidoqoftë, në mesin e rregullave në dukje logjike që i japin shoqërisë sonë strukturën e saj, ka disa të cilat janë paksa ndryshe.

Më poshtë ju sjellim disa nga gjërat më të pazakonta ilegale që mund të ”shpërthejnë” mendjet tona, përcjell rtv21.tv

1. Kumar në një bibliotekë

A nuk tingëllon si diçka që ndodh rregullisht, apo jo? Por në 1898, ligji i Mbretërisë së Bashkuar u detyrua të sjellë në “Aktin e Veprave të Librarisë”, që i ndalonte njerëzit nga (midis gjërave të tjera) lojërave të fatit brenda një biblioteke, në pikëllimin e një akuze 40 monedhëshe.

2. Duke pretenduar një balenë

… së paku, për aq kohë sa është brenda një rrezeje 3 milje të bregut britanik. Të gjitha balenat, delfinët, brazët dhe kërpudhat brenda asaj rrezeje i përkasin Mbretëreshës.

3. Surpriza e fëmijëve

Vezë të vogla me çokollatë me një lodër të papritur brenda … çfarë mund të ketë jashtëligjshme E pra, në SHBA, karamelet me lodra të ngulitura janë ndaluar që nga viti 1938, për shkak të shqetësimeve rreth rreziqeve të mbytjes. Kinder Surprise është në dispozicion, megjithatë, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në të gjithë Evropën./21Media