Ditë e veçantë për Eli Farën

Këngëtarja nga Shqipëria Eli Fara, sot feston ditëlindjen. E për ta bërë sa më të bukur festën e saj ishin përkujdesur të afërmit dhe miqtë e saj , veçanërisht e bija Marina.

Për këtë të fundit Eli ka një falënderim për gjithë atë që ka bërë për të.

“Ne kete dite dua te falenderoj te gjithe te afermit, miqte qe me kane uruar!!!! Veçanerisht .. jeten time Marinen qe ne dite si kjo kujdeset ne detaje… me perkedhel pa fund… se eshte e mire shume…❤️ Marushka ime! Linda per se dyti kur te solla ty ne jete.. ti je arsyeja e jetes sime.,, te dua shume!!!”, ka shkruar ajo në Instagram ku ka postuar një fotografi bashkë me të bijën.

Ndryshe Eli Fara, sot mbush 50 vjet jetë, në biografinë e saj shkruan se është e lindur më 21 maj të vitit 1967, megjithatë në dukje nuk përputhet me moshën e saj pasi që tregon shumë më e re./21Media

