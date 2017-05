Mësoni se cila është origjina e saj

E njohim si Gabriela në serialin e famshëm “Pasionet e fshehta”, ajo luan rolin e një gruaje të sertë, e cila mendon se për çdo gjë ka të drejtë. Në fakt kjo jepej edhe përmes imazhit të saj serioz, por në të vërtetë aktorja është larg asaj gruaje, shkruan rtv21.tv

Emri i saj i vërtetë është Kristina Lilley. Edhe pse luan në telenovela latine, ajo me origjjinë është gjysmë amerikane gjysmë norvegjeze, pasi që babin e ka amerikan e nënën norvegjeze. Në moshën tre vejçare ajo bashkë me prindërit janë bartur për të jetuar në Kolumbi, e pikërisht me kulturën e këtij vendi ajo e indetifikon vetën. Tani ka 53 vjet dhe është nënë e dy vajzave Megan dhe Rakel Suarez./21Media

