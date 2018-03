Sipas Malokut, nuk kemi të bëjmë me SHTENDËRTIM, por me PUSHTETMBAJTJE të pakusht

Sipas Malokut, nuk kemi të bëjmë me SHTENDËRTIM, por me PUSHTETMBAJTJE të pakusht

Sociologu Fadil Maloku lidhur me çështjen e Demarkacionit është shprehur se “Kompromisi për gjëja gjetjen” e një shtegu racional e paqësor, për zgjidhjen e temës së Demarkacionit, në fakt është vetëm një lloj eufemizmi për me ble (kot s’koti!) e kohë”.

Maloku më tutje ka shtjelluar disa pika në lidhje me temën në fjalë, me ç’rast edhe ka shtuar pyetjen se me çfarë të drejte: morale, politike, e sociale mund dhe duhet të “debatojmë”për një marrëveshje ndërshtetërore, pasi që të arrihet pajtimi në Kuvend?

”1. Për të shtuar jetëgjatësinë e kësaj qeveri “centaur”(shiko. dmth.e saktë të këtij termi, në mitologjinë greke); – Për të amnistuar, nënshkruesit e kësaj marrëveshjeje të parevokueshme, por tejet shqetësuese, për gjithë publikun e brendshëm dhe të jashtëm, si edhe: – Për të kushtëzuar “tregtimin” dhe reitingun me faktorin ndërkombëtar;

2.Si mund të ratifikohet në Kuvend një temë e karakterit dhe mobilitetit shtetëror e kombëtar, e në ndërkohë të lejohet hapësira e korrigjimeve eventuale….?!

3.Është tërësisht absurde, që “debati i mëvonshëm” (si /“korrigjim”/ aneks shtesë!), për një temë që Kosovën e futi në një konfuzion të plotë për tri vite të tëra, të përdoret si alibi në formë preteksti?!

4.Si është e mundur, që të njëjtat figura (ish Kryeministri i atëhershëm, s’bashku me ish ministrin MPB) në vitin 2015, pa konsultua: as qeverinë, as Kuvendin, e as publikun e gjerë, e kishin miratuar e nënshkruar një marrëveshje që nga opozita atëbotë, u cilësua si e “dëmshme“ për interesat kombëtare?

5.Të supozojmë se edhe atëherë ishte interes kombëtar e shtetëror të nënshkruhej kjo marrëveshje. Pyetja, është: Pse u torturuam e u bëmë gaz i botës pra në gjitha këto tri vite?

6.Tjetër, me çfarë të drejte: morale, politike, e sociale mund dhe duhet të “debatojmë”për një marrëveshje ndërshtetërore, pasi që të arrihet pajtimi në Kuvend?! Kur dihet qarte, qe Kuvendi me Kushtetutën aktuale, është aula dhe adresa kryesore e përfaqësimit moral, e politik e qytetarisë, së këtij vendi?

7.Ajo çka është edhe me absurde, “korrigjimi”i referuar tani ishte i paraparë edhe me marrëveshjen e mëhershme!? Shihet ashiqare, që këtu nuk kemi të bëjmë me SHTENDËRTIM, por me PUSHTETMBAJTJE të pakusht, dhe të pakompromis të kësaj elite kastike! Dhe atë, duke përdorur metodat më të ndotura makiaveliste…!?”, ka shkruar sociologu Maloku./21Media