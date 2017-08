Janë disa shenja që i posedojnë njerëzit e personalitetit të fortë

Njerëzit e fortë, ndryshe nga njerëzit dominues, nuk kanë dëshirë të kërkojnë fitore. Ata thjesht nuk do të lejojnë që njerëz të tjerë t’i mposhtin. Natyrshëm, disa njerëz do të kenë frikë nga ju. Por kjo ka të bëjë me faktin se ata nuk e kuptojnë që ju mund të jeni aq i relaksuar me veten, sa që nuk keni nevojë për konfirmim nga jashtë.