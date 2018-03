Deputeti është shok i Besart Halimit dhe kishte realizuar këngë bashkë me të

Këngëtari, Besart Halimi këtyre ditëve ka realizuar albumin e tij live. Për ta promovuar këtë ai ishte i ftuar në emisionin “Një kafe prej shpisë”, përcjell rtv21.tv.

Por ai zbuloi edhe një detaj tjetër. Më shumë se 15 vjet me parë Besarti kishte publikuar një këngë bashkë me deputetin, Frashër Krasniqin. “Unë e kam pas një këngë ma herët me një shok timin, i cili sot është deputet, në fillimet e miija e kam pasë edhe në klasë Frashër Krasniqin….e kemi pas një këngë edhe ka qenë një këngë që është pëlqy shumë në ato fillime”, tha ndër tjerash Besarti. Ai shtoi se kjo këngë në atë kohë është ka qenë hit edhe nëpër InternetCaffe, të cilat ishin në trend gjatë asaj kohe.

Besarti këndoi live edhe një pjesë të kësaj kënge, por tha se nuk është i sigurt nëse gjendet në internet. Kënga quhet “Mesazhi i ushtarit”./21Media