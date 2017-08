SHGM me iniciativë për t'i shpëtuar

SHGM me iniciativë për t’i shpëtuar

Kjo zonjë është një nga qytetarët e paktë që vazhdojnë të parapëlqejnë mediat e shtypura si mjet informimi. Ajo si çdo ditë tjetër, ka ardhur në këtë kioskë për të blerë gazetën e saj të preferuar. Zonja Tasevska thotë se do të vazhdojë t’u mbetet besnike gazetave, dhe se nuk përdor internetin, shkruan tv21.tv

“Blej shumë shpesh, dhe më së shumti më intereson kultura, nga politika më ka ardhur deri këtu. Nuk më shkon hiq informatika”, u shpreh Rushka Tasevska.

Por për pjesën tjetër të qytetarëve, të cilët përdorin internetin, gazetat janë pjesë e së kaluarës. Shitësi i kësaj kioske thotë se shumica e blerësve të gazetave janë gjeneratat më të moshuara, ndërsa thekson se edhe pse ka shitje, ato janë të vogla në krahasim me para disa viteve.

“Më vjen keq që tani e kanë ndaluar shitjen e Vestit, Dnevnikut, Utrinskit, sepse ato shiteshin shumë, ndërsa për fat të keq tani nuk shiten, kanë mbetur këto që po i shihni, Slloboten Peçat, Veçer, Sport i Nova Makedonija. Ka rënë shitja”, tha Sosho Simonov.

Gjatë këtij viti, për shkak të problemeve financiare, u mbyllën edhe gazetat e para.

Mbi 100 punëtorët e Media Print Maqedoni, ku botoheshin gazetat ditore Utrinski Vesnik dhe Vest u detyruan ti boshatisin zyrat e tyre dhe të kërkojnë punë të re për shkak të problemeve financiare që kishte kjo shtëpi botuese, për shkak të cilave probleme, u detyruan edhe ti mbyllin këto gazeta ditore.

Tani pothuajse të gjitha mediat e shtypura kanë filluar të punojnë edhe në versionin e tyre online. Xhenis Sulimani që punon në një gazetë të përditshme që ka edhe version të sajin online, thotë se një ndihmesë e qeverisë do të ishte e mirëseardhur, por duke pasur kujdes për të mos ndërhyrë në politikat e redaksive.

“Qeveria mund të ndikojë vetëm në krijimin e mundësive të njëjta për të gjitha mediumet, pa i ndarë ato në ngjyra partiake apo në pozicione pozitë-opozitë, mjafton që ata të japin hapësirë dhe të krijojnë politika stimuluese për redaksitë e shtypura”, tha Xhenis Sulimani, Xhenis Sulimani, gazetar i gazetës Lajm.

E për t’u dhënë një rast për të mbijetuar në tregun e vështirë mediatik, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë ka ngritur një iniciativë. Ata po përpiqen që me ndihmën e qeverisë, të ndihmohen mediat e shtypura dhe ato lokale. Ndihma e paraparë është në aspekt të lirimit nga tatimet, subvencioneve për çdo fletë të printuar dhe të ngjashme.

“Kërkesat tona kanë qenë që mediave lokale dhe të shkruar t’u ndihmohet në mënyrë të lehtësimit tatimor, në mënyrë të ndihmës të botimit dhe të letrës, për qëllim që të mund të përballohen me trendin e ri të mediave të internetit”, tha Deniz Sulejman, SHGM.

Ministri shoqërisë informative dhe administratës, Damjan Mançevski theksoi se ende nuk kanë marrë ndonjë vendim në lidhje me kërkesën e SHGM-së.

“Ashtu siç kemi njoftuar, asgjë nuk do të marrim para se të konsultohemi me të gjitha palët e interesuara, kështu që edhe ky propozim i SHGM-së do ta marrim parasysh por së bashku me të gjitha palët e interesuara do ta shikojmë”, tha Damjan Mançevski, Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Ndryshe, disa herë redaksitë e print-it kanë shprehur vështirësitë e tyre që kanë me shitjen, që kur u shtua numrit i portaleve. Disa media të shtypura kanë siguruar fonde për të vazhduar me punë edhe nëpërmjet projekteve të ambasadave të huaja në Maqedoni si dhe projekteve të BE-së. Sipas Institutit të Reuters, gjatë një studimi mbi Raportin e Lajmit Dixhital 2017, theksohet se në të ardhmen më shumë përdorues mund të jenë të gatshëm për të paguar për lajmet, në qoftë se përmbajtja ka vlerë të mjaftueshme, merret në mënyrë komode dhe është relevante./21Media