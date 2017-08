Rexhep Kadriu, kandidat nga AAK

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), sot në ora 11:00, në selinë qendrore në Prishtinë, ka prezantuar kandidatin, Rexhep Kadriun për kryetar të komunës së Gjilanit.

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj në konferencë për media bëri të ditur se Kadriu, njëherësh nënkryetar në Gjilan është tanimë kandidat për kryetar komune, shkruan rtv21.tv.

Me këtë rast kandidati i zyrtarizuar Rexhep Kadriu tha: Kemi arrit me punu për Gjilanin dhe mendoj se jam kandidati i denjë. Ne do të jemi fitues./21Media