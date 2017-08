Arsyetimin e kësaj kandidature do ta bëjë kryetari i AAK

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) sot bën zyrtarizmin e kandidatit të saj për kryetar të Prishtinës.

Sipas një njoftimi për medie kjo parti tregon se me këtë rast vizionin e tij për Prishtinën do ta shpalos edhe kandidati për Prishtinën, ndërkaq arsyetimin e kësaj kandidature do ta bëjë kryetari i AAK, Ramush Haradinaj.