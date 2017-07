Tentimin e marrjes së deputetëve veç e veç, Abdixhiku e ka quajtur kontrabandë

Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, thotë se janë të sigurt se nuk do të ulen të bisedojnë, e as të bashkëpunojnë me koalicionin PAN për të themeluar qeverinë dhe ky qëndrim është i pandryshueshëm./21Media

Postimi i tij në Facebook:

Oportunistë, kontrabandistë, kapës e shërbëtorë të tyre, janë bërë bashkë për të ndërtuar “shpresën” e Republikës. Me kontrabandë, kjo bandë, provon të nisë rrugëtimin politik, shpëtimin e vetes – theqafjen e shtetit. Në këtë rrugëtim ata asistohen nga Presidenti i vendit. Herë me takime të kafehaneve me ndërmjetësues mercenarizmi, herë me tryeza të kota e jokushtetuese për blerje kohe.

Në vend të skuqjes e kokëuljes, këta, gjithë bashkë, na dalin pa fije marre me thirrje e mburrje për kontrabandime. E bëjnë shitblerjen krejt të zakonshme; tradhtinë vlerë e mercenarizmin “interes shteti”. Shihni çfarë modeli u japin qytetarëve tanë.

Këtë model, LDK nuk e pranon. E refuzon. Sot të mbeteni të sigurtë me qëndrimin tonë politik. I pandryshueshëm dhe pikë. S’ulemi, s’bisedojmë, s’bashkëpunojmë me PAN.

Mbi të gjitha, sot të mbeteni të sigurtë se ju po e rifitoni Lidhjen. Atë kredibilen, të qytetarit, të Republikës. Mësohuni me një LDK kështu. Rikthimi ynë ka nisë tashmë. E s’ka propagandë, s’ka mercenarë, s’ka tradhti e s’ka as bandë që mund të na ndalë nga ky rikthim!