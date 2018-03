@adelina_tahiri1 wearin the @louisvuitton City Trunk Bag (4,800€) , Run Away Sneaker (580€) , Neverfull Mon Monogram Bag (1,300€) , Nice Monogram Canvas Cosmetic Bag (1,870€) , Zephyr 55 Monogram Trolley Case (3,050€) and Damier Graphite Pegase Zephyr 55 Case (2,900€) #adelinatahiri #louisvuitton

A post shared by What They Wearin (@whattheywearin) on Feb 4, 2018 at 11:05am PST