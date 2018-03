Një 8 Mars si ky për Adelina Thaçin

Këngëtarja e mirënjohur, Adelina Thaçi Meta ka marrë dhurata shumë të bukura nga duart e arta të vajzave të saj për festën e 8 Marsit, shkruan rtv21.tv

Ato kanë bërë disa kartolina të veçanta mbi të cilat kanë shkruar nga një mesazh urimi dhe kjo gjë e ka bërë shumë të lumtur Adelinën dhe këtë e ka treguar përmes një postimi që ka bërë në Facebook.

“Nje 8 Mars si ky, me qupulinat e mija – sot, mora dhuratat me te bukura nga duart e tyre te arta! Urime te gjitha grave – fat, shëndet dhe harmoni me më të dashurit…!”, ka shkruar Adelina Thaçi./21Media