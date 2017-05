Momenti të cilin Adelina po e pret me padurim

Pak ditë më parë këngëtarja Adelina Berisha u bë teze. E këtë gëzim e ndau bashkë me me ndjekësit e saj në rrjetet sociale.

Noela është emri i foshnjes të cilën e solli në jetë motra e Adelinës, aktorja Dafina. E këngëtarja me padurim po e pret momentin kur do ta ketë afër mbesen e saj. “Mezi po e pres me pas afer zemren tem, Noela e tezes”, ka shkruar Adelina mbi foto.

Këngëtarja e mori epitetin e tezes me 11 maj, kur edhe përmes një postimi në Instagram shprehu gjithë lumturinë e saj për këtë./21Media

