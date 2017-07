Demaçi premton se do të marrë pjesë në përvjetorin e Fehmi dhe Xhevë Lladrovci

Simboli i rezistencës kombëtare Adem Demaçi, sot ka qëndruar për vizitë në familjen Lladrovci. Këtë e ka bërë të ditur kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci përmes një postimi në Facebook. Ai e ka cilësuar këtë vizitë si të paharrueshme.

“E falënderova për vizitën e tij dhe i tregova se jam zotuar që deri sa të vdes do të punoj me shpirt për qytetarët e vendit, duke respektuar ligjin. Po ashtu e njoha me punën që është duke u bërë për shënimin e përvjetorit të Fehmi dhe Xhevë Lladrovci me mora premtimin se do të jetë edhe Baca Adem me neve.”, ka shkruar ai, ku ka postuar edhe fotografi nga takimi./21Media