​Për nder të 20-vjetorit të rënies së komandantit legjendar, Adem Jasharit dhe Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në Prezak do të vendoset një muzaik i vecantë. Është ky portreti i Ademit, i punuar me rreth 200 mijë gëzhoja fishekësh. E ideatori me këtë vepër synon të thejë rekordin e Guinness-it.

Tash e sa vite, 27-vjeçari nga fshati Nekovc i komunës së Drenasit, Besart Gashi merret me një art të veçantë, ku përdorë teknika të ndryshme në formimin e portreteve e figurave artistike.

Fillimisht, artisti në fjalë ka bërë punime nga druri, më të cilat është i njohur deri tani, por vitin e kaluar ka ndërtuar një mozaik mjaft të veçantë, me materialin e rrallë, gëzhojat e plumbave.

Ashtu sikur punimet e tjera, mozaiku i tij ka përmbajtje nacionale. Ai zakonisht ka gëdhendur e skalitur fytyrat e heronjve kosovarë për ta vazhduar traditën e tij me figurën e Adem Jasharit, komandantit legjendar, të cilin vitin e kaluar e krijoi me anë të 5 mijë gëzhojave, për ta shumëfishuar atë sivjet me 200 mijë gëzhoja plumbash.

Besarti me këtë krijim synon që të njihet edhe jashtë Kosovës, e synimi i tij shkon deri tek libri i famshëm Guinness, në të cilin pritet që ky i fundit të thyejë rekordin me mozaikun që e ka formatin 5×5, ose 25 metra katror.

Ai për Kp ka shpalosur edhe detaje tjera lidhur me këtë projekt, ku ka treguar se i janë nevojitur gjithsej 20 ditë pune, për ta realizuar projektin që vet e ideoi, por, puna e tij ishte në bashkëpunim me familjarë dhe miq, të cilët në mënyrë vullnetare kanë shprehur gatishmërinë t’i ndihmojnë.

Ai tregon edhe vendin se ku do të vendoset ky mozaik i veçantë.

“Edhe punëtorët i kam në mënyrë vullnetare, që kanë shprehë dëshirën të vijnë të më ndihmojnë, i kam vëllezërit, kushërinjtë, domethënë të gjithë jemi angazhuar të punojmë në mënyrë vullnetare. Pas përfundimit, më 5 mars do të vendoset në Prekaz, në Kompleksin Memorial, aty do të ekspozohet, do të qëndrojë tri ditë”, shtoi ai.

Artisti kosovar akoma nuk ka vendosur se ku do transferohet mozaiku i tij pas datës 7 mars, pasi fillimisht pretendon ta realizojë qëllimin e tij, që të jetë në listën e librit Guinness.

Gashi, artin e tij po e promovon me ndihma të vogla materiale dhe pret përkrahje nga ana e institucioneve të vendit, që t’i mundësohet “jeta e një arti të tillë”, në Kosovë.