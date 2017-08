Dy çmime nga “Communitas Awards 2017”

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” dje ka marrë njoftimin se është shpallur fitues i çmimeve prestigjioze në “Communitas Awards 2017” për dy nominimet në kategorinë e Përgjegjësisë Sociale si dhe në kategorinë e Iniciativave të Gjelbërta në kujdesje ndaj ambientit, thuhet në një komunikatë për media.

“Andaj me anë te njoftimit të dërguar nga Communitas Awards më tej thuhet se: ‘Gjyqtarët tanë kanë gjetur se LKIA në mënyrë të qartë ka treguar se performon në frymën e Communitas- një fjalë Latine që nënkupton projektet në të mirën e komunitetit. Të nominuarit për këto çmime vlerësohen në bazë të vazhdimit dhe efekteve te programit të tyre.’

Në anën tjetër Drejtori Gjeneral i ANP-së, Haldun Firat Kokturk tha se: ‘Ne do të vazhdojmë që të japim kontributin tonë edhe me tej në komunitetin ku operojmë si dhe jemi në vazhdimësi të projekteve për ruajtjen e ambientit ku edhe ditëve të fundit jemi certifikuar në nivelin +2 – Reduktimi nga Airport Carbon Accreditation.’”, thuhet në komunikatë.

Ky është viti i dytë që ANP “Adem Jashari” merr çmimin për Përgjegjësi Sociale nga kjo organizatë dhe hera e parë për Iniciativa të Gjelbërta./21Media