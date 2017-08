Hyseni tha se janë të përgatitur me staf shtesë për këtë fluks të udhëtarëve

Menaxhimi dhe shërbimet e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” janë në nivelin e duhur në këtë sezon veror, ku edhe ka fluks të madh të fluturimeve dhe të udhëtarëve të cilët shfrytëzojnë këtë trafik ajror.

Menaxheri për koordinim të fluturimeve në Aeroportin e Prishtinës, Driton Hyseni tha se muaji i kaluar ka sjellur numër rekord të pasagjerëve që shfrytëzuan ANP “Adem Jashari”. Ai theksoi se në një intervistë për KP se mirëpriten afër 235,000 pasagjerë, numër që paraqet rritje prej 12 përqind, krahasuar me korrikun e vitit të kaluar dhe që shënon numrin më të madh të udhëtarëve në “Adem Jashari”, brenda një muaji. Sipas tij, rritje e konsiderueshme prej 7 përqind u shënua edhe në fluturimet e operuara.

Hyseni tha se kompania “Limak”, e cila menaxhon me Aeroportin Ndërkombëtarë të Prishtinës është e gatshme që të ofrojë të gjitha shërbimet kompanive ajrore dhe për shfrytëzuesit e aeroportit ose pasagjerët. Po ashtu, Hyseni tha se një vëmendjet e shtuar nga kjo kompani është për sezonet e larta të fluturimeve, kur në aeroport ka fluks më të madh të fluturimeve, respektivisht fluks më të madh të pasagjerëve të cilët vijnë në Kosovë apo udhëtojnë nga Kosova nëpër vendet të ndryshme të botës.

Hyseni tha se janë të përgatitur me staf shtesë për këtë fluks të udhëtarëve, ku planifikimi i fluturimeve për sezonin veror ka rrjedhë sipas kalendarit të koordinimit të flurimeve që është në mbarë globin. Ai tha se për këtë periudhë të sezonit të lartë të fluturimeve kanë qenë të njoftuar me kohë se do të ketë fluks më të madh të trafikut dhe konfom kësaj kërkese, kanë përshtatur edhe të gjitha angazhimet e tyre në pjesën e personelit dhe pajisjen me të cilat operojnë në aeroport.

Ai mendon se në bazë edhe të të dhënave që kanë si aeroport, trendi i tillë i rritjes do të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm, respektivisht në vitet që vijnë. Sipas tij, kjo dëshmon që Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës është duke e pozicionuar veten si një ndër aeroportet më të rëndësishme në rajon dhe të kësaj pjese të Evropës.

Menaxheri për koordinim të fluturimeve theksoi ndër të tjera se nuk ka asnjë parregullësi, asnjë ekses në këtë fluks të faturimeve, porse gjithçka është duke vijuar normalisht.

Hyseni tha se kompania menxhauese “Limak”, është e përkushtuar që të mbajë nivelin e lartë të përformancës karshi kompanive ajrore, respektivisht të përmbushë të gjitha obligimet, të cilat janë paraparë edhe në kontratën me Qeverinë e Kosovës që kompanitë ajrore, pasagjerët dhe të gjithë ata të cilët shfrytëzojnë Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës të jenë maksimalisht të kënaqur me shërbimet të cilat ofrohen në ANP “Adem Jashari”.

Menaxhimi i Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari” nga kompania “Limak” ka hyrë në vitin e shtatë, kurse në kontratën ndërmjet kësaj kompanie dhe Qeverisë së Kosovës marrëveshja për koncesion është 20 vjet.