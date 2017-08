Ndërhyn Komisioni Evropian për uljen e tensionimeve

Akuzat dhe nënçmimet e ndërsjella ndërmjet Holandës ,Belgjikës dhe Gjermanisë kanë shtyrë Komisionin Evropian që të reagojë me qëllim të ndërprerjes së këtyre akuzave reciproke lidhur me atë se kush është përgjegjës për panikun e krijuar me zbulimin e pranisë së pesticidit Fipronal te vezët, pesticid ky i dëmshëm për shëndetin e njeriut .

Kështu ka bërë të ditur komisari i Komisionit Evropian për shëndetësi Vytenis Andriukaitis. Ai ka deklaruar se dëshiron ndërprerjen e akuzave reciproke dhe se detyrë e përbashkët është që situata të vihet në kontroll , pastaj mbledhja e të dhënave, fokusimi në analizat si dhe nxjerrja e mësimeve të cilat duhet të shërbejnë me qëllim të përmirësimit të sistemit dhe pengimin e aktiviteteve kriminele.

Lidhur me këto çështje ai kishte biseduar me kolegët gjerman, belg dhe holandez duke propozuar mbajtjen e takimit ministror të niveli të lartë me përfaqësuesit e agjencive për sigurinë e ushqimit të vendeve anëtare. Vezët e kontaminuar janë zbuluar së paku 11 vende të BE që ka shkaktuar tërheqjen e nga qarkullimi të miliona vezëve ./21Media