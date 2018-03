Afërdita ka filluar përgatitjet e dasmës

Modelja dhe këngëtarja e njohur shqiptare, Afërdita Dreshaj me 29 qershor do ta kurorëzojë dashurinë me martesë me partnerin e saj, hokeistin çek, Jakub Kindl, shkruan rtv21.tv

Përmes një fotografie që ka publikuar në InstaStory, Afërdita ka treguar se ka filluar të vizitojë dyqanet për të përzgjedhur vellon e dasmës.

Në fotografi shihen disa vello të bukura, mirëpo ende nuk dihet nëse ajo e ka blerë një të tillë.

Ndryshe, Afërdita Dreshaj ditë më parë ka zbuluar se si do të duken ftesat e dasmës si dhe vendin se kur do të organizohet kurorëzimi i saj e që do të jetë në një nga plazhet e bukura në Miami të SHBA-ve./21Media