Shoqërueset më tërheqëse që keni parë deri sot

Shoqërueset më tërheqëse që keni parë deri sot

Modelja e njohur shqiptare, Afërdita Dreshaj me 29 qershor do ta kurorëzojë dashurinë me partnerin e saj, hokeistin çek, Jakub Kindl, shkruan rtv21.tv

Ftesat e dasmës së saj dje janë bërë publike, ndërsa sot Afërdita ka zbuluar se kush do të jenë shoqërueset në dasmën e saj.

“Më duhet një minutë të mendojnë se si unë mund të kem shoqërueset më seksi në dasmë”- ka shkruar Afërdita në një postim që ka bërë në InstaStory.

Nga modelet Tika Camaj dhe Xhesika Berberi, te e motra e Afërdita Dreshaj që është një super yll, e plotë vajza të tjera simpatike, do të jenë shoqërueset në dasmën e Afërditës./21Media