Dushko Markoviq do të pritet me nderime shtetërore nga Haradinaj

Nesër Kosovën do ta vizitojë, kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markoviq. Në njoftimin e dërguar nga zyra e kryeministrit thuhet se Markoviq do të arrijë në Kosovën në orën 16:00 dhe në orën 16:30-40, kryeministri malazez do të pritet me nderime shtetërore nga kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj

Kurse gjatë ditës së enjte, Markoviq do të takohet me presidentin Thaçi dhe kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli.

Agjenda e plotë

16:00 – Arritja e Delegacionit në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” .

Pritje protokollare nga zëvendëskryeministri Fatmir Limaj, ambasadori i Malit të Zi në Kosovë, Ferhat Dinosha dhe ambasadori i Republikës së Kosovës në Malin e Zi, Skender Durmishi.

16:30 – 16:40 – Pritja me nderime shtetërore nga Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj (PAMJE- Ndërtesa e Qeverisë)

17:45- 18:15 – Konferenca për shtyp (Objekti i Qeverisë, Salla P38)

E enjte, 15.02. 2018

09:10 – 09:40 – Pritje nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli. (Kabineti i Kryetarit të Kuvendit)

09:45 – 10:15 – Pritja nga Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi (Kabineti i Presidentit)./21Media