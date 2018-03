Ahmeti kërkon durim për shqipen

Procedura e ligjit për gjuhët ngeci në Kuvendin e Maqedonisë dhe ende nuk dihet se kur do të vazhdojë. Lideri i BDI-së Ali Ahmeti kërkoi durim. Ai tha se, kur kemi pritur 150 vjet duhet të presim edhe ca ditë.

“Kemi pritur 150 vjet, do presim edhe ca ditë”, me këto fjalë Ahmeti, siguron opinionin se është çështje ditësh kur do të përfundojnë procedurat parlamentare për ligjin për shqipen.

“Ajo është çështje kohe…”, tha Ahmeti, shkruan tv21.tv

G: Sa kohë, sepse ajo koha e intereson opinionin?

“Unë në një rast e kam thënë; Kemi pritur 150 vjet, do presim edhe do ditë”, shtoi ai.

Ai tha se është në kontakt konstant me VMRO DPMNE-në, kurse paralajmëroi se në ditët në vazhdim do të takohet edhe me kreun e kësaj partie, Hristijan Mickovskin. Ahmeti tha se nuk do të mundohet ta bind kreun e opozitës që t’i tërheq amendamentet, por shtoi se ata duhet të bashkëpunojnë që të miratohen ligjet që e çojnë vendin drejt Bashkimit Evropian.

Se është çështje ditësh, kah fundi të janarit, e tha edhe deputeti i BDI-së, Rexhail Ismaili.

G: Kur do e kemi ligjin për shqipen?

“Më 10 shkurt!”

G: Më 10 shkurt miratohet, apo në kuvend kthehet diskutimi?

“Më 10 shkurt do e dimë definitivisht çfarë ndodhë!”, tha Ismaili.

Derisa shqipja po pret, një grup i vogël i qytetarëve vazhdojnë të qëndrojnë para kuvendit duke kërkuar që të tërhiqet ky ligj. Ndryshe muaji shkurt ka qenë muaj i pushimit për deputetet. Deri më tani, nuk është thirrur asnjë seancë plenare.