Ahmeti i kundërpërgjigjet Çelajt

Pas akuzave për shkelje ligjore në rastin e kompleksit “Kodrina”, që Partia Demokratike e Kosovës- Dega Prishtinë, i ka bërë Kryetarit të Prishtinës, Shpend Ahmetit, ky i fundit ka reaguar përmes një postimi në Facebook ku “Kodrinën” e ka cilësuar si shembull të mirëfilltë të planifikimit.

“Është e paprecedent në Kosove e besa edhe në regjion që mbi 100 pronarë të tokave të bëhen bashkë dhe të pranojnë që aplikimi i tyre të bëhet pas konkursit ndërkombëtar për dukjen e lagjes ku kanë marr pjesë kompani të njohura nga e gjithë bota dhe ku në ngjarjen finale në Fakultetin e Arkitekturës në prani të mediave studentëve e profesorëve nga juria ndêrkombëtare, fitues u zgjidh Liebeskind, kompania e njohur nga New York që e ka projektu edhe World Trade Center. Sot në konferencë, Liraku tha më shumë rrena se fjali. Projekti ende as që ka filluar, asnjë koeficient nuk është ngritur, asnjë tokë komunale nuk është dhënë e besa komuna vec do të përfitoj. Shpresoj që çdo lagje të Prishtinës të mund ta bëjmë me këtë proces e si ky projekt.

Por, një gjë po më duket edhe më interesante. Liraku foli e foli kundër projektit, por ky plan rregullativ tri herë është votu në Kuvend dhe çdo herë Liraku ka votu PËR edhe pse opozitë.”, ka shkruar Ahmeti ku ka publikuar edhe fotografi.

Ndryshe sot në një konferëncë për mediaq Kryetari i PDK-së, Dega Prishtinë, Lirak Çelak ja thënë se Shpend Ahmeti se ka bërë shkelje të shumta lidhur me kompleksin “Kodrina”, shkelje këto të cilat sipas tij, nëse do të zbatohej ligji, Shpend Ahmeti do të përfundonte prapa grilave./21Media

